Китайцы взялись за перестройку сельского хозяйства Белоруссии

Беспрецедентного уровня инвестиции намерены вложить китайские предприниматели в сельское хозяйство Белоруссии. До истечения текущего года Китай возьмет в аренду 20 тысяч гектаров белорусской пашни.

На арендованных землях бизнесмены из Поднебесной построят фермы по выращиванию крупнорогатого скота. Предполагаемый объем животноводческих комплексов - 40 тысяч голов, передает RT.

Китайцы вложат в животноводство Белоруссии 1 миллиард долларов. Если эти планы осуществятся, то Китай займет место России как основной импортер белорусских продуктов питания. Надо сказать, что китайцы рекордно вложились и в машиностроение Белоруссии.