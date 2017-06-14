Глава Минфина РФ Силуанов прокомментировал повышение ставки ФРС США

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку ожидаемое. По словам главы Минфина, повышение базовой ставки не окажет значительного влияния на российскую экономику.

Как подчеркнул Силуанов, экономика России "устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала", — сообщает РИА Новости. По словам министра, на решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США также не повлияет, будет иметь минимальный эффект на их доходность.

"Аргументы недели" писали в среду, что комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания повысил базовую процентную ставку до 1—1,25%.