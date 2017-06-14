Почему Белоруссия исключила рубль из резервов

Белоруссия приняла решение с 1 июля исключить российские рубли из расчета золотовалютных резервов. Согласно сообщению белорусского Национального банка, Беларусь будет рассчитывать международные резервные активы исключительно по методике Международного валютного фонда (МВФ).

Методика МВФ не учитывает драгоценные металлы, отличные от монетарного золота, а также ряд валют, в том числе российский рубль. Белоруссия продолжит использовать российскую национальную валюту для выплат по обязательствам страны, - сообщает РИА Новости.

Как известно, Международный валютный фонд и Белоруссия продолжают обсуждать возможности выделения Минску кредита. Предположительно, МВФ готов выделить Беларуси 3,5 миллиарда долларов под 2,28% годовых на 10 лет. Взамен МВФ требует от Минска проведения нескольких реформ: отказа от повышения зарплат, увеличения тарифов ЖКХ и масштабной приватизации госсобственности.