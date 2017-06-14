ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1—1,25%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США заседания повысил базовую процентную ставку на 0.25 п.п до 1—1,25%.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам двухдневного 13-14 июня заседания регулятора. ФРС США повысила базовую ставку второй раз c начала 2017 года. Как говорится в документе, Комитет по открытым рынкам ФРС отмечает продолжающее укрепление рынка труда, умеренный рост экономической активности, снижение уровня безработицы, рост расходов домохозяйств и инвестиций в бизнес.

Федеральная резервная система США — независимое агентстве, которое выполняет функции центробанка в стране.