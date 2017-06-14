Средняя цена за литр бензина Аи-95 впервые в России превысила 40 рублей

В России за неделю с 4 по 11 июня поднялись цены на автомобильное топливо, средняя цена литра бензина марки Аи-95 прибавила за этот период 9 копеек и впервые превысила 40 рублей.

Средняя цена бензина марки Аи-92 подскочила на 16 копеек и составила 37,35 рублей за литр. Летнее дизтопливо подорожало в среднем на 8 копеек до 38,17 рублей за литр.

Данные по росту цен на автомобильное топливо привел ЦДУ ТЭК, - сообщает "Интерфакс".

Самый стремительный рост цен на Аи-92 зафиксирован в Сибирском округе (+36 коп.). В Алтайском крае, Иркутской области и на Алтае цены на топливо за неделю подскочили более чем на 50 копеек. В Туве литр Аи-92 стал стоить на 86 копеек дороже.

В Центральном округе средняя цена литра Аи-92 увеличилась на 22 коп. В Ивановской области - плюс 50 коп., в Калужской и Костромской областях - плюс 40 коп. В Москве и Московской области - плюс 21-24 коп. Бензин марки Аи-95 на АЗС дорожал не такими стремительными темпами.