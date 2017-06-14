В ряде регионов госдолг превысил доходы бюджета, заявил глава кабмина
14 июня 2017, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что госдолг регионов продолжает расти и в ряде мест он превысил доходы бюджета. По его словам, нужно подумать о поддержке тех субъектов, нагрузка на которые слишком высока.
На совещании о межбюджетных отношениях премьер-министр назвал регионы, где намечен серьезный рост госдолга, среди них Республика Марий Эл, Псковская область, Костромская область и Хакасия. Медведев напомнил, что при этом необходимо выполнять задачи, поставленные в "майских указах" президента, и целый ряд других обязательств.
По словам главы кабмина, необходимо создавать новые стимулы для работы региональных властей, повышать их ответственность и мотивацию, а также предоставить им необходимый набор инструментов, передает ТАСС.