В ряде регионов госдолг превысил доходы бюджета, заявил глава кабмина

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что госдолг регионов продолжает расти и в ряде мест он превысил доходы бюджета. По его словам, нужно подумать о поддержке тех субъектов, нагрузка на которые слишком высока.

На совещании о межбюджетных отношениях премьер-министр назвал регионы, где намечен серьезный рост госдолга, среди них Республика Марий Эл, Псковская область, Костромская область и Хакасия. Медведев напомнил, что при этом необходимо выполнять задачи, поставленные в "майских указах" президента, и целый ряд других обязательств.

По словам главы кабмина, необходимо создавать новые стимулы для работы региональных властей, повышать их ответственность и мотивацию, а также предоставить им необходимый набор инструментов, передает ТАСС.