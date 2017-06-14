Хотите без проблем купить квартиру в Москве?

Поставить перед собой задачу «Куплю квартиру в Москве» дело в принципе нехитрое. Другой вопрос, как удастся ее выполнить. И удастся ли вообще. Мы не станем рассуждать, откуда взять достаточные для покупки квартиры в Москве средства. Это тема для отдельного разговора. Сейчас речь пойдет о том минимуме информации, которым необходимо располагать, чтобы избежать досадных ошибок. Рассмотрим реальные вопросы самых обычных людей, которые они задают, решив купить квартиру в Москве.

Ищем способы купить квартиру в Москве - вторичное жилье

Требуется срочная консультация. Меняю квартиру, нашла для себя вариант, все нравится, только одно настораживает. Проживают два человека, мать и сын 18 лет, приватизация только на мать. Хозяйка готов даже существенно уступить в цене, вдруг что-то здесь не так? Будут ли проблемы, если я куплю квартиру? Е.Кириллова.

На практике низкая цена – скорее повод насторожиться, чем обрадоваться. Хотя и не ясны некоторые обстоятельства, но возможно ущемление прав несовершеннолетнего. И если мама пытается продать квартиру «в обход» сына, вы серьезно рискуете. Это может быть либо запланированное мошенничество, либо заблуждение, но в обоих случаях последствия скажутся на покупателе. Дешевизна часто является действенной приманкой. Даже если вам кажется, что намерения вашего контрагента абсолютно прозрачны, не стоит рисковать. Советуем воздержаться от покупки этого объекта без детальной консультации специалистов.

Мы собираемся купить квартиру в Москве, вторичное жилье. Друзья советуют сэкономить, оформить простой договор, чтобы не оплачивать услуги нотариуса. Есть здесь какой-то риск, не лучше ли сделать нотариальное оформление? Семья Ероховых.

Договор купли-продажи недвижимости может быть заключен и в простой письменной форме. Он имеет одинаковую юридическую силу с нотариально заверенным. Но риск кроется в другом. Недвижимость может продаваться по завышенной цене, существует возможность столкнуться с мошенниками, а также купить жилье с «темной» юридической историей.

Квартиры в Москве: покупаем по правилам

Решили купить квартиру. Скоро уже будем оформлять в собственность, продавец настаивает, чтобы в договоре купли-продажи указать стоимость заниженную, намного ниже реальной. Чем мне это может грозить? Илья М.

Цена объекта, указанная в договоре купли-продажи недвижимости – существенное условие. Следует понимать, что в случае расторжения ДКП покупатель сможет получить только указанную в нем сумму. Рекомендуем воспользоваться услугой юридического сопровождения, ее предоставляют крупные риэлторские компании.

Хотела купить квартиру в Москве. Но денег хватает только на комнату. Продавец предлагает еще больше сэкономить и оформить сделку через фиктивное дарение. Средства у меня ограничены, но смущает такой способ. Оксана Ф.

И совершенно обоснованно смущает. Такая сделка незаконна и может быть оспорена как притворная. Договор дарения безвозмездный, и если факт передачи денег будет доказан – это основание его расторгнуть.

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