В Хабаровск и Владивосток едут бизнесмены из Японии с особой миссией

Организаторы предпринимательской миссии в Россию – японская компания по развитию внешней торговли (JETRO). Японская делегация из 22 представителей крупных компаний посетит Хабаровск и Владивосток.

О визите японских предпринимателей сообщает 13 июня Минвостокразвития РФ. О японской миссии глава представительства JETRO в Москве Кунихиро Номуры сообщил на встрече с заместителем российского министра по развитию Дальнего Востока Павлом Волковым.

Известно, что представители японского бизнеса посетят торговые предприятия, на базе которых они планируют открыть свои филиалы.

Впервые нашу страну посетят представители бизнеса в сфере услуг.