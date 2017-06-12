Аналитики определили главные риски для экономики России

Собравшиеся на международной конференции Cbonds эксперты назвали основные риски для российской экономики - это падение цен на нефть, развитие технологий и политика властей Соединенных Штатов.

По мнению специалистов, ключевыми рисками являются падение цен на нефть и развитие технологий. Речь идет о расширении добычи сланцевых энергоресурсов и других технологий, развитие которых способствуют снижению цен на нефть, передает ТАСС.

Также негативным фактором может стать внешняя политика США, которые провоцируют постоянные изменения в динамике глобальных потоков капитала, что имеет большое воздействие, в том числе и на российские рынки.