Украина собралась покупать газ в Норвегии

В Киеве планируют через пять лет начать закупать норвежский газ. Об этом заявил представитель украинского кабинета министров Максим Белявский.

Как отметил Белявский, в настоящее время стороны решают технические вопросы. Осенью текущего года должны стартовать закупки труб.

Из слов чиновника следует, что Украина собирается получать топливо из газопровода, который соединит Норвегию и Польшу. На данный момент известно, что Осло и Варшава достигли предварительной договоренности по вопросу строительства газопровода. Инвестора для проекта планируют найти в следующем году, после чего должна начаться прокладка труб. Согласно расчетам, работы завершатся осенью 2022 года.