Прогнозы зампреда Банка России Сергея Швецова о том, что Центробанк завершит свою «мегазадачу» по очистке финансового рынка от недобросовестных и слабых игроков через несколько месяцев, не оправдались.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что пройдено только половина пути в этом направлении и оздоровление банковского сектора будет продолжаться еще несколько лет.

«Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», - заявила она в интервью ТАСС.

Когда процесс только был запущен, Набиуллина полагала завершить его года за три, но вмешались объективные обстоятельства, вызванные со спадом экономики и ухудшением активов банков. Чуть больше, чем за три года деятельности на посту главы ЦБ, Набиуллина отозвала лицензии почти у трехсот банков.



