Представители микробизнеса просят освободить их от онлайн-касс

Депутат Госдумы Виктор Карамышев встретился с представителями предпринимательского сообщества региона и обсудил с ними проблемы, которые наиболее остро стоят сегодня перед малым и средним бизнесом Курской области.



Одна из них связана со вступлением с 1 февраля 2017 года так называемого закона об онлайн-кассах. По мнению общественного представителя Торгово-промышленной палаты Курской области Владимира Волосунова, вступление в силу данного закона может негативно сказать на развитии микробизнеса.



- Это как раз те предприятия малого бизнеса, которые имеют ограничения по численности – до 15 работников и годовой оборот которых не превышает 120 млн. рублей. Введение закона об онлайн-кассах, возможно, приведет к их массовому банкротству. А ведь как раз такой микробизнес, не требующий крупных стартовых капиталов и гарантирующий высокую скорость оборота ресурсов, формирует конкурентные начала рыночной экономики, обеспечивает основную часть трудоспособного населения рабочими местами, создаёт для крупного бизнеса необходимую инфраструктуру, в значительной степени способствует интенсивному развитию экономики государства, - отметил Владимир Волосунов.



По словам представителей микробизнеса, сумма затрат на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для онлайн-касс составит порядка 200 тысяч рублей.



- Это не учитывая затраты на обучение персонала компьютерной грамотности, потому как работниками в мелких магазинах являются в основном женщины в возрасте от 40 лет, затраты на заключения договора технического обслуживания, на случай непредвиденного сбоя техники или программного обеспечения. Кроме того, проблематичным является и размещение самого оборудования, потому как в маленьких магазинах попросту нет места, придется какой-то товар убирать с витрин. Плюс, надо иметь в виду что качество предоставляемых интернет-услуг в сельской местности зачастую оставляет желать лучшего. Конечно, сумма затрат будет меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от различного рода причин, но надо учитывать, что для основной массы микропредпринимателей выложить на переоборудование не менее 100 000 рублей будет непосильной ношей, и это неизбежно приведет к банкротству, - считает Владимир Волосунов.

продолжение материала на портале "КУРСК-СИТИ" 03.02.17