ЕТТУ начал выплачивать долги

Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление пообещало погасить свои долги за электроэнергию до 10 февраля. Напомним, задолженность ЕТТУ перед поставщиком ресурсов на 31 января составила 50,3 млн рублей. 30 января АО «Екатеринбургэнергосбыт» пригрозило отключить ЕМУП «ТТУ» от электроэнергии за долги в случае, если до 6 февраля Трамвайно-троллейбусное управление не погасит задолженность перед «Екатеринбургэнергосбытом». За прошедшую неделю ЕТТУ удалось частично погасить задолженность. Предприятие перечислило энергетикам порядка 15 млн рублей. До 10 февраля руководство ТТУ обещает погасить задолженность в полном объеме и произвести все текущие платежи.

3 февраля АО «Екатеринбургэнергосбыт» подало заявку на снятие ограничений и отмену полного ограничения поставки электроснабжения, которое планировалось ввести с 6 февраля в случае непогашения задолженности. На текущий момент задолженность ЕТТУ перед поставщиком энергоресурсов составляет 36 млн рублей.