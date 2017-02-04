Для решения проблемы «Уфалейникеля» губернатор привлек восемь новых инвесторов

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел на выездном совещании в Вехнем Уфалее переговоры с кредиторами, собственниками и потенциальными инвесторами компании «Уфалейникель» и привлек для решения ситуации на предприятии восемь новых инвесторов.

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников рассказал Борису Дубровскому, что формирование заявки на получения статуса территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) состоится уже через неделю. Специалисты приложат все необходимые усилия, чтобы документ был одобрен в самые краткие сроки. Это позволит инвесторам не платить налог за землю и имущество в ближайшие пять лет, а также снизить налог на прибыль до пяти процентов на этот же срок. Кроме того, страховые выплаты также будут снижены с 30 до 706 процентов на ближайшие десять лет.

Имеющийся статус Верхнего Уфалея в виде моногорода красной зоны позволит рассчитывать на выгодное федеральное финансирование. Инвесторам могут предоставить средства в размере до одного миллиарда рублей под пять процентов годовых. Кроме того, за федеральный счет можно будет подключиться к необходимым коммуникациям. Губернатор гарантировал, что всем инвесторам будет оказано содействие.

Немаловажно, что для Верхнего Уфалея специалистами регионального минэкономразвития было разработано 16 инвест-проектов. Губернатор подчеркнул, что усилить взаимодействие предприятий моногорода с крупными промышленными компаниями Южного Урала. В данный момент головное предприятие города несет значительные убытки. Причин этому несколько, и поэтому в ближайшее время работу предприятия решено приостановить.

Собственники и кредиторы «Уфалейникеля» в данный момент ищут стратегических инвесторов, которые смогут вдохнуть в производственные площади новую жизнь или вывести текущую ситуацию на безубыточный уровень. Для работников предприятия предложены новые рабочие места, эта ситуация находится на личном контроле губернатора. Будет сделано все возможное, чтобы люди не пострадали и получили все выплаты, установленные законом.

Как подчеркнул Борис Дубровский, «Уфалейникель» в данный момент не имеет долгов перед бюджетом и сотрудниками. Кроме того, оно продолжит производить тепло для 30 процентов домов и соцобъектов моногорода.

Фото: ura.ru