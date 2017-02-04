Прогрессивную шкалу НДФЛ всё равно придётся вернуть

Прогрессивную шкалу НДФЛ рано или поздно придётся вводить, считает заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.



Нельзя до бесконечности испытывать терпение народа. Даже после Февральской революции 1917 года буржуазия понимала, что нельзя всю тяжесть модернизации страны перекладывать на плечи людей с низкими и средними доходами, и ввела прогрессивный налог на доходы физических лиц.



Пока будет существовать современная модель экономического развития, денег не будет ни для кого.



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