Вместо Казани на новых банкнотах будет Дальний Восток

Пресс-служба Банка России описала дизайн купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, которые выпустят до Нового года. Иллюстрации выбраны из числа предложенных на общероссийском конкурсе достопримечательностей.

Так, на 200-рублевой купюре отобразят памятник затопленным в Севастополе кораблям и вид на Херсонес Таврический. 2000-рублевая банкнота будет украшена изображениями владивостокского моста на остров Русский и космодрома Восточный в Амурской области. Ранее вместо востока страны победителем предполагалась Казань.

Именно эти иллюстрации победили в конкурсе достопримечательностей страны, в котором участвовали 1113 городов. По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, наибольшая часть платежей находится в интервалах, к которым относятся предполагаемые новые номиналы купюр.

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