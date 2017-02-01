Американские коровы обеспечат сахалинцев доступным молоком

01.02.2017 00:02:11

Проект «Грин Агро Сахалин» включает в себя два крупных животноводческих комплекса – в сёлах Троицкое Анивского района и Березняки близ областного центра. В каждом разместят 1900 голов коров молочной голштинской породы, которых привезут из США. Строительство фермы в Троицком началось весной прошлого года, нынешним летом планируется пустить сюда первых рогатых постояльцев.

На днях сахалинские журналисты побывали на стройплощадке будущей мегафермы в Троицком. Пока трудно представить себе очертания комплекса площадью около 60 гектаров: возведены только фундаменты помещений для животных, построена система навозоудаления, проложены участки силосных траншей. Однако уже через две недели на остров придут металлоконструкции, из которых к лету соберут телятники и коровники, молочно-доильный блок, лечебницу, а также построят молокозавод.

- В ближайшее время наши специалисты отправятся в США, где будут выбирать коров голштинской породы, - сообщил руководитель проекта «Грин Агро Сахалин» Владимир Балухта. – Первую партию в 1200 голов ждём в августе, всего же их будет по 1900 в каждом комплексе. Планируется в ноябре получить 300 тонн молока, затем выйти на 57 тонн молока в сутки с каждой фермы. То есть ежедневно на молокозаводе в Троицком будем перерабатывать около 120 тонн.

Сюда же будут привозить сырье из Березняков, где строительство комплекса начнётся весной этого года, а первые коровы появятся весной 2018-го. На обоих фермах разместят системы навозоудаления, благодаря которым отходы жизнедеятельности станут удобрением для выращивания кормовых культур. Компания намерена не только заготавливать сено, но и перерабатывать зерно ячменя на корма – сегодня на Сахалине нет подобных производств. Нынешней весной «Грин Агро» засеет больше трёх тысяч гектаров.

Благодаря новой ферме объёмы молочной и кисломолочной продукции на островных прилавках увеличатся в разы. «Грин Агро» планирует производить даже твёрдые сыры. У компании уже есть успешный опыт реализации подобного крупного животноводческого проекта в Приморье. Однако сахалинская ферма должна переплюнуть даже приморского собрата и стать крупнейшей на Дальнем Востоке. Добиться этого помогает корпорация развития Сахалинской области, которая финансирует до 90 процентов стоимости проекта. Она оценивается в 11,5 миллиардов рублей.

- Уже профинансировано 27 процентов стоимости – 13 процентов от корпорации, 14 – от инициатора проекта, - рассказал заместитель руководителя департамента инвестиций и проектного управления корпорации Виктор Труш. – Мы финансируем производственные объекты, социальная инфраструктура будет построена только за счёт средств инициатора.

Под социальной инфраструктурой имеются в виду две сотни квартир для работников фермы в Троицком. Большинство вакансий планируется отдать местным кадрам, хотя, конечно, на первом этапе не обойтись без специалистов с запада страны.

Социальная ответственность компании должна проявиться и в ценовой политике – деньги от корпорации развития она получает только с условием дальнейшего сдерживания роста цен на свою продукцию.