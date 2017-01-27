Венгрия подсчитала убытки от антироссийских санкций

В венгерском иностранном ведомстве 27 января признали, что антироссийские санкции привели страну упустить возможность заработать миллиарды долларов и были бесполезными. Это мнение озвучил глава венгерского МИД.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто озвучил убытки, которые понесла его страна, выполняя требования ЕС по антироссийским санкциям, сообщает агентство Рейтер.

Сиярто привел цифры: Венгрия потеряла на упущенном экспорте более 6,5 миллиардов долларов. При этом глава иностранного ведомства заявил, что не воспринимает Россию как угрозу и считает необходимым санкции в отношении РФ отменить.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что вопрос об отменен антироссийских санкций обсуждается и в американской администрации.