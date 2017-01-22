Народ переплатит за газ 300 млрд рублей

Правительство установило нормы потребления газа, из которых следует, что тысячу кубометров голубого топлива четыре работающие горелки в обычной домашней плите выжигают за 40 суток непрерывной работы. Газовое отопление небольшого дома уедает 150–200 и больше кубов в месяц. Любой дачник знает, насколько важно во что бы то ни стало протянуть газ в посёлок. Потому что это радикальнейшим образом экономит средства по сравнению с электрическим отоплением. Но только пока газ в стране доступный.



Первый самый очевидный фронт удара: люди увидят многократный рост платы за газ в счетах. Нетрудно подсчитать, сколько при этом газовая отрасль отожмёт из народных карманов. По данным ЦЭМИ РАН, население потребляет 42 млрд куб. м газа в год, при этом средние оптовые цены по стране сейчас порядка 4 тыс. руб. за тысячу кубов. Это даёт годовую выручку примерно в 168 млрд рублей. То есть, если стоимость газа вырастет даже только вдвое, в целом народ обеднеет почти на 200 миллиардов. Это только самый краешек айсберга, реальный масштаб возможных потерь куда больше.



Потребление коммунальной системы в РАН считают отдельно, она закупает ещё 31 млрд кубов газа в год. Естественно, все расходы в итоге переложат, как водится, не забыв дополнительно накрутить по дороге. Это изымет из народных карманов ещё минимум 130 млрд руб., значит, общие потери населения при двукратном росте цен на газ достигнут 300 млрд руб. в год.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



