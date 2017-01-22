При переходе на мировые цены россияне вынужденно сократят потребление газа

Мировые газовые цены, на которые ориентируется «Газпром», если пересчитать на рубли, совсем ошарашивают. Тем более если сравнить c текущими ценами в нашей стране. В России газ для населения идёт от 1,8 тыс. руб. за тысячу кубов в Крыму, до 5–7 тыс руб. – в европейской части страны. В пересчёте на наши деньги в Чехии и Польше та же тысяча кубов обойдётся в 35–40 тыс. руб., в Германии – в 50 тыс. руб., в Испании с Португалией – в 55–60 тысяч. Что интересно, если подсчитать реальную доступность газа для населения, разрыв окажется далеко не таким серьёзным.



В России средней зарплаты хватает на 5–6 тыс. куб. м газа, тогда как немец, швед или француз могут позволить себе 3–3,5 тысячи. То есть газ у нас в 7–8 раз дешевле, но там зарплаты вчетверо выше. Значит, если цены сравняются, реальная доступность газа в нашей стране будет ни много ни мало в четыре раза ниже, чем в Германии, втрое меньше, чем в среднем в Европе.



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