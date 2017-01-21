Силуанов: резервный фонд в 2017 году пополняться не будет

Все, что Россия заработает на продаже газа и нефти, пойдет непосредственно в бюджет страны для текущих нужд, а не в Резервный фонд. Такую позицию Минфина РФ озвучил 21 января глава ведомства.

Антон Силуанов заявил журналистам, что Резервный фонд в текущем году пополняться не будет, сообщает ТАСС.

Вырученные от продажи нефти и газа средства станут направляться на покрытие дефицита бюджета, а это в свою очередь снизит надобность в использовании Резервного фонда.

Министр финансов отметил, что при благоприятном сценарии спроса на нефтепродукты (более 50 долларов за баррель) тратить средства Резервного фонда и вовсе не придется.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что Россия может в 2017 году полностью потратить Резервный фонд.