Голубая мечта «Газпрома» - перевести население на мировые цены

Весь 2016 год правительство Дм. Медведева подспудно готовило население к тяжелейшему топливному удару. То и дело возникали разговоры, мол, пора отказаться от регулирования цен на газ, отпустить их на волю, и будь что будет. Разумеется, газовая монополия при каждом удобном случае показательно хваталась за голову, беспрестанно жалуясь, что всё больше торгует себе в убыток. Поэтому, мол, пора переходить внутри страны на некие абстрактные мировые цены.



Такой поворот нанесёт чудовищный удар по населению и предприятиям, потому что обтекаемые фразы о свободных ценах по факту означают безумное повышение. В России голубое топливо для народа всё ещё в 8–9 раз дешевле, чем в Европе. Эта доступная энергия – одна из немногих привилегий, которую правительство пока опасается отбирать у народа. Если голубые мечты «Газпрома» сбудутся, монополия не только откачает триллионы из народных карманов, но и подорвёт промышленный хребет страны.



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