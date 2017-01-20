Соглашение по «Турецкому потоку» ратифицировано в Госдуме

Российские депутаты одобрили проект «Турецкий поток». Соглашение о строительстве газопровода ратифицировала сегодня Госдума.

Документ, о котором идет речь, был подписан осенью прошлого года президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Последний заявил тогда, что Турция сделает все для того, чтобы газотранспортная система как можно раньше была введена в эксплуатацию.

Предполагается, что топливо по газопроводу пойдет в Турцию и Евросоюз после 2019 года. Газопровод будет иметь две нитки. Каждая из них способна приносить российскому бюджету по 750 миллионов долларов экспортных пошлин ежегодно.

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