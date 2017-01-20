Лукашенко поручил искать альтернативу российской нефти

Правительство Белоруссии займется поиском поставщика нефти, который частично заменит Россию. Соответствующее поручение чиновникам дал глава республики Александр Лукашенко.

В начале текущего года стало известно, что РФ снизит поставки нефти в соседнюю страну из-за того, что Минск не погасил долг по газу. Сумма задолженности белорусской стороны составляет 281 млн долларов.

Александр Лукашенко, комментируя возникшую ситуацию, заявил, что катастрофой она не является. По словам президента, сокращение поставок топлива из России будет замещено альтернативными вариантами. Лукашенко сообщил, что эти варианты Белоруссия начала прорабатывать еще в декабре 2017-го.

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