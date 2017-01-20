МЭР рассказало о небывалом росте зарплат в России

В пятницу, 20 января, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что реальные зарплаты россиян выросли.

Согласно данным, которые руководитель МЭР предоставил, темпы роста зарплат граждан РФ находится на уровне 7-8%. Как сообщил Орешкин телеканалу «Россия 24», снижение инфляции в стране до уровня 5,4% дало заработным платам россиян "выйти в реальную область".

Эксперт также заметил, что уровень безработицы в текущем году в России снизится благодаря росту экономики, созданию рабочих мест, а также новым инвестициям.