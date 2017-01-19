Проект автовокзала на Ботанике одобрили на публичных слушаниях в Екатеринбурге

Строительство начнется через год. Проекты планировки и межевания территории Южного автовокзала одобрили на публичных слушаниях. Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского на территории 19,9 гектара. Строительство объекта планируется начать уже в следующем году. Отметим, концепция проекта была утверждена на Архитектурно-градостроительном совете при администрации Екатеринбурга еще прошлом летом.

Здание ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 га. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.

Здание ТТПУ начнут строить на расстояния не менее 50 метров от существующей жилой застройки, которая будет сохранена. Жилые объекты, признанные ветхими, снесут. Квартиры у людей, которые в них проживают уже выкуплены. Сейчас в границах проекта проживет 329 человек.

Строительство планируется проводить в два этапа. В первую очередь построят здание ТТПУ и два наземных многоуровневых паркинга вместимостью 1450 машиномест. Второй этап подразумевает строительство перехватывающих многоуровневых паркингов на 1600 машиномест.