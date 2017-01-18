"Нафтогаз" хочет судиться с "Газпромом"

Предъявленный «Газпромом» счет за прошлый год на 5,3 млрд долларов по контракту от 2009 года «Нафтогаз» оплачивать не собирается. По крайней мере, до решения Стокгольмского суда, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, согласно условию контракта «бери или плати» Украина, отказавшись напрямую покупать газ в России и переключившись на более дорогой реверс того же газа из Европы, должна отдать деньги в любом случае за невыбранный энергоресурс. Однако, несмотря на все снисхождения, скидки и отсрочки оплаты, предъявление встречных исков и счетов продолжается. Очевидно, в надежде на политическую антироссийскую коньюктуру в Европе и решение арбитражного спора в свою пользу.