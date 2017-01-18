Путин обозначил ключевую задачу российской экономики

Российский лидер Владимир Путин обозначил ключевую задачу экономики страны.

По словам президента, основной целью развития в данной сфере является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Как сообщает ТАСС, Путин подчеркнул, что необходимо сохранить устойчивость государственных финансов, а также приемлемый уровень безработицы и инфляции. Кроме того, следует обеспечить все необходимые меры реагирования на возможные риски.

Глава РФ добавил, что надо создать новые стимулы для развития экономики страны и оказать поддержку малому и среднему бизнесу.