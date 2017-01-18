Трудная ноша лёгонькой промышленности

Вслед за градообразующими промышленными предприятиями Волгограда в зону турбулентности вошли и более мелкие заводы «легкой» промышленности. Последствия пребывания в турбулентности бывают разными – от относительно безобидной болтанки до поиска на земле чёрных ящиков. Многое здесь зависит от мастерства пилота.

Политический шоколад

В новогодние каникулы, как правило, общественная активность стихает. Но в этом году чаша терпения работников кондитерского предприятия «Конфил» боманула практически сразу после боя курантов. В публичное пространство скандал вылился 3 января: появилась жалоба на работу генерального директора фабрики Ольги Цубенко. Жалоба подкреплялась коллективными подписями конкретных работников. Кстати, «Конфил» - это единственное предприятие в городе, которое сохранило статус «народного предприятия». По большому счету, это всего лишь гордое имя, потому что юридически - это обычное закрытое акционерное общество. С той лишь разницей, что во времена дикой приватизации, с подачи «красного» директора Валентина Махонина, акции кондитерской фабрики более-меннее справедливо распределили среди работников предприятия. С тех пор многие считают, что это их предприятие, и порядки на нём устанавливать – народная прерогатива.

Коллективная жалоба, направленная руководителям региональных правоохранительных органов и губернатору, обвиняет нынешнего директора Ольгу Цубенко в неразумном хозяйствовании и, в частности, в незаконном присуждении себе премий и выплат, на которые она не имела права. Так, в прошлом году, например, выписала себе выходное пособие в один миллион рублей, но с предприятия никуда не ушла. По словам жалующихся, которые сейчас проверяют следователи прокуратуры, Цубенко получила свыше шести миллионов рублей сверх заключенного трудового договора. Получается, по миллиону в год – руководит предприятием она уже шесть последних лет. В то же время, заработная плата сотрудников не индексируется, размер социальных выплат рядовым сотрудникам сокращается.

Стоит заметить, что ранее директор не была замечена в публичном и медиапространстве. Но с приходом в регион губернатора Андрея Бочарова, который стал регулярно заглядывать на «Конфил», проявилась её политическая активность. Сначала стало известно, что её кандидатура выдвинута губернатором в числе претендентов на пост сенатора от Волгоградской области в Совет Федерации. Позже эту должность заняла председатель организации многодетных семей Елена Попова. В 2014 году Ольга Цубенко вошла в число участников праймериз «Единой России».

Работники «Конфила» сейчас дают показания, что во время выборов на них оказывали давление, и даже материально наказывали тех, кто отказывался идти голосовать. Впрочем, все эти факты сейчас проверяют следователи, которые и должны дать правовую оценку действиям директора.

Тянучка из девяностых

Другим предприятием, давшем повод для разговоров о турбулентности, стала не менее известная и многострадальная волгоградская компания «Пивовар». Долгие годы её возглавлял Борис Тимофеевич Изгаршев – личность в городе известная и неоднозначная. Но что бы ни говорили, Изгаршев много лет держал удары конкурентов и оборону завода, расположенного в привлекательном месте городского пространства – Ворошиловском районе. Судиться, Борису Тимофеевичу не впервой. Всю постсоветскую историю его обвиняют в мошенничестве, объявляют в розыск, судят, сажают, выпускают, готовят к банкротству, снова обвиняют. Вот и сейчас, кажется, бесконечное дежавю – Арбитражный суд Волгоградской области открыл в отношении Изгаршева процедуру банкротства, назначил финансового управляющего и постановил провести продажу имущества должника. Иск на один миллион 473 тысячи рублей подала некая Татьяна Тапилина, сумма основного долга – около 700 тысяч рублей. В масштабах ООО «Пивовар» - копейки. Сам обвиняемый наличие задолженности не оспаривает. Судебное заседание, на котором рассмотрят результаты процедуры реализации имущества предпринимателя, назначено на 1 июля 2017 года. И для Изгаршева, который уже тоже кажется вечным, – это всего лишь миг. Миг между прошлым и будущим. Вылившийся в целую жизнь.

Софья СОРОКА