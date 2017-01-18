Дочерняя компания «Роснефти» Rosneft JV Projects продаёт свой пакет акций в ведущей итальянской нефтеперерабатывающей энергетической корпорации Saras Group, получив прибыль от инвестиций более 80 млн евро.

Несмотря на хорошую совокупную доходность (9% годовых), санкционные ограничения не позволяют российской компании выполнить договоренности, связанные ростом доли участия в уставном капитале до контрольного пакета акций. Поэтому «Роснефть» решила полностью выйти из Saras под предлогом оптимизации активов. Акции последней выставлены на продажу по цене за 1,53 евро за штуку.

Saras Group занимается реализацией нефтепродуктов не только как в Италии, но и на международном рынке, в том числе через дочерние компании Energia S.A., Arcola Petrolofera и S.p.A Deposito di Arcola S.r.I.

Читайте также:

Пятая часть акций «Роснефти» ушла в частные руки

Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть"