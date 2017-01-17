Впервые за полтора года доллар упал ниже 59 рублей

Курс американской валюты на сегодняшних торгах Московской биржи упал до минимальных значений за последние полтора года (с конца июля 2015 года). За него давали 58,96 руб.

Это на 69 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро потерял около 20 копеек, опустившись до 63,28 рубля.

Эксперты связывают укрепление российского рубля с ростом цен на нефть. Баррель Brent прибил более 1% и торгуется выше 56,5 доллара.





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