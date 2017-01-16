Владельцы торговой сети «Пикник» за три месяца закрыли девять торговых точек в Екатеринбурге и Свердловской области. Предприниматели избавились от нерентабельных магазинов на улицах Шаманова, Онуфриева, Степана Разина, Готвальда, Сыромолотова и Орджоникидзе в Екатеринбурге. Закрылись супермаркеты «Пикник» в Сысерти и Каменске-Уральском.



Из 35 супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области у владельцев «Пикник» осталось всего 24 торговых точки.



О том, что владельцы сети планируют закрыть часть своих магазинов, стало известно еще летом прошлого года. В июле на продажу были выставлены четыре объекта в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Так, например, магазин «Пикник» на Билимбаевской, 28, был выставлен на продажу за 200 миллионов рублей, за 140 миллионов продавался супермаркет на 8 Марта, 273. Магазин в Каменске-Уральском был выставлен на продажу за 65 миллионов рублей. Осенью 2016 года в СМИ появилась информация о том, что сотрудники сети жалуются на увольнения и задержки зарплат. Полки супермаркетов постепенно пустели – новые товары завозились все реже.



Представители сети говорят, что в текущих условиях рынка вынуждены избавляться от нерентабельных объектов и что это абсолютно нормальная ситуация. Аналогичные процессы оптимизации проходят и в других продуктовых сетях, работающих в городе. За последние месяцы в Екатеринбурге закрылись несколько супермаркетов «Звездный» и «Семь ключей».