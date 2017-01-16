Московская биржа прекратила работу

Торги на Московской бирже приостановлены по неизвестной причине в 14.34 по московскому времени. Об этом сообщает сама биржа. Причины остановки торгов не объясняются. Есть версия, что произошел технический сбой.

Торги на столичной бирже 16 января были внезапно остановлены. На бирже обещают восстановить торговую сессию в ближайшее время, но пока российский фондовый рынок стоит, сообщает ТАСС.

Биржа приносит участникам торгов свои извинения за «неудобства» и обещает устранить причины остановки торгов. В ноябре минувшего года на Московской бирже произошел подобный инцидент из-за аппаратного сбоя и торговый терминал был недоступен 13 минут.