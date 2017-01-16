В Минтруда ожидают снижения задолженностей по зарплате в России: за прошлый год чиновники зафиксировали сокращение долгов с 5 до 3,8 млрд рублей. Что противоречит данным Росстата: рост неплатежей на 350 млн руб.

После окончательных расчетов между предприятиями в конце года у них должны появиться деньги, которые и пойдут на погашение задолженностей, надеются в министерстве. Однако законодательных рычагов у властей мало, чтобы заставить работодателей поступить именно так, несмотря на повышение штрафов за невыплаты работникам. К слову, по информации Росстата, работников, официально недополучивших заработки, оказалось более 71 тысячи человек, что выше уровня 1 января 2016 года.

В качестве одной из мер по усилению борьбы с задолженностями по зарплате министр труда Максим Топилин предлагает ввести инкассовое списание средств со счета работодателя при участии судебных приставов.

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