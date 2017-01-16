Известный эксперт рассказал о лежащей «мордой в луже» российской экономике

Российская экономика лежит «мордой в луже». Такое мнение высказал на состоявшемся в Екатеринбурге Бизнес-Форуме «Стратегия-2017» известный отечественный предприниматель Дмитрий Потапенко.

Как отметил Потапенко, цифры, о которых отчитываются правительственные чиновники, «замечательные». Официальные экономические показатели дают надежду на скорый рост, но эксперт в этом сильно сомневается.

По словам предпринимателя, в 2014 году, когда началось падение мировых цен на энергоносители, российской экономике «оторвало ноги». О глубине сегодняшнего кризиса свидетельствует падение продаж в магазинах, которое повсеместно наблюдается последние 2 года. По словам эксперта, такого не было даже в 1990-е годы.

Своим коллегам по предпринимательскому цеху Потапенко посоветовал «нырять в песок» и поменьше иметь дело с государством, обкладывающим бизнес все новыми нетарифными сборами.

Экономический кризис продолжается в России с конца 2014 года. В ноябре 2016-го вице-премьер Игорь Шувалов заявил о том, что отечественная экономика пришла в себя и падение ВВП должно смениться его ростом.