Эксперты о новогодних каникулах: бедная Россия отдыхает, как богатая

Специалисты Института стратегического анализа подсчитали, во сколько нашей стране обходятся так называемые новогодние каникулы. Имеется в виду та неделя, что россияне отдыхают после праздничной ночи с 31 декабря на 1 января.

Полученная цифра впечатляет. В результате вынужденного простоя, особенно в промышленной отрасли, бюджет страны потерял около ста пятидесяти миллиардов рублей в день и более триллиона рублей за неделю. Это полтора процента ВВП.

Отметим, что данная сумма составляет около половины дефицита казны на этот год, четверть затрат на «оборонку», пятую часть от всех расходов на образование, сообщает careerist.ru.

Как считает Игорь Николаев, директор ИСА, Россия является бедной страной, а отдыхает, как богатая.