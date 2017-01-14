Минфин РФ решил, какой будет минимальная цена на водку

Вопрос по ценам на водку почти решился на площадке Гайдаровского форума, что продолжается в Москве. Во всяком случае, Министерство финансов свою позицию по цене сформировало, теперь очередь за кабмином.

Директор профильного департамента Минфина Алексей Сазанов 14 января сообщил журналистам Гайдаровского форума, что его ведомство предлагает продавать водку по минимальной цене от 205 до 210 рублей за пол-литра, сообщает ТАСС.

Предлагаемая цена намного ниже той, что предлагали специалисты других ведомств, - были предложения поднять ценник до 230 рублей за 0,5 литра.

Указанную цифру надо будет еще скорректировать расчетами. Минфин обязуется это сделать за две недели.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о росте цен на водку, это происходит из-за роста цен на акцизы и увеличения тарифов на электроэнергию.

Крепкий алкоголь дорожал в России дважды за 2014 год (до 199 рублей и до 220). В 2015 минимальная цена на пол-литра водки была установлена в 185 рублей, а сейчас она составляет 190 рублей за пол-литра.