Минфин придумал новый налог для нефтяной отрасли

В России в скором времени могут ввести новый налог для компаний, добывающих нефть.

Как заявил сегодня на Гайдаровском форуме министр финансов РФ Антон Силуанов, в ведомстве выступают за срочную замену налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) налогом на добавленный доход (НДД). Главное отличие НДД от своего предшественника в том, что при этом порядке будут отменены индивидуальные льготы. Минфин планирует начать эксперимент с новым налогом для нефтяников в следующем году.

Ранее в субботу «АН-онлайн» приводили мнение Силуанова относительно перспектив снижения налогового бремени в России. Чиновник считает, что такой вариант возможен.

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