Россельхознадзор: в России подделывают четверть всех продуктов

На Гайдаровском форуме, который в данное время продолжается в Москве, стало известно о масштабах подделок продукции в России. Об этом рассказал собравшимся помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Как стало известно после ряда выборочных проверок, проведенных специалистами Россельхознадзора, в нашей стране подделывается четверть всех продуктов, сообщает ТАСС.

При этом представитель надзорного ведомства подчеркнул, что фальсифицируются абсолютно все продукты, за исключением куриных яиц.

Такой масштаб фальсификата наносит бюджету колоссальный ущерб, отметил Алексеенко.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о подделывании молочной продукции в России. Производители молока, удешевляя продукцию, добавляют в молоко различные «заменители» от мела и мыла до извести и гипса.