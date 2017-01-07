ЦБ снизит ставки по кредитам для регионов

Глава России Владимир Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов.

Данное действие должно быть произведено в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов. Как сообщает сегодня РИА "Новости", Путин поручил Банку России до 1 марта текущего года провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, которые предоставляются субъектам РФ различными кредитными организациями.

Также руководители высших исполнительных органов в регионах обязаны до этого же числа провести инвентаризацию имущества, которое находится в собственности субъектов, определить неиспользуемое и включить его в хозяйственный оборот.