С 1 января россияне смогут платить друг за друга налоги

С 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым российские налогоплательщики могут платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц.

Ранее налоговые платежи, внесенные за других, например, одним супругом за другого, детьми за пожилых родителей и так далее, не подлежали зачету, поскольку это противоречило нормам законодательства. Однако теперь выплата налога может быть совершена за другого налогоплательщика любым лицом.

Соответствующие изменения были внесены и в правила заполнения платежных поручений, что позволяет установить, кто и за кого уплатил налог.

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