Украинский бизнес просел: Россия перестала закупать елочные игрушки

Бизнес на елочных игрушках вовсе не «игрушечный» - в 2014 году наша страна закупила на Украине елочных украшений на три миллиарда долларов (общий объем экспорта – $4,5 млрд), а сейчас - лишь на шестьсот тысяч.

Россия в предыдущие годы была основным покупателем елочных украшений, произведенных на Украине, хотя эта страна поставляет игрушки в 25 стран мира, сообщает ТАСС.

Глава министерства экономразвития Украины Наталья Микольская 31 декабря заявила, что экономика Украины потеряла $3 млрд на уходе с рынка России. Министр сообщила, что только за 2016 год российский рынок потребления елочных украшений сократился почти на 54,5 процента.