Газ с «большой земли» пошёл сегодня в Крым. В церемонии открытия вентиля принял личное участие президент Владимир Путин. О завершении строительства и подготовительных работ он сообщил на днях журналистам.

Общая днина газопровода, ведущего в города республики – почти 360 км. В том числе двухниточный переход Керченский пролив и Тузлу, а также отвод на Симферополь. Непосредственная подача газа с российской территории обеспечит стабильное снабжение предприятий и населения, а также позволит снизить до минимума экономическую зависимость от Украины.

Обновление газоснабжения полуострова, уверен президент, позволит совершенно изменить социально-экономическую обстановку в Крыму и Севастополе. В ближайшие два года газопровод поможет построить и запустить две электростанции по 470 мегаватт каждая и более чем полностью удовлетворить энергетические потребности полуострова.