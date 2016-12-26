Минэкономразвития РФ: доходы россиян упали сильнее прогноза, но зарплаты будут расти

Падение реальных доходов россиян оказалось более сильным, чем предвещали прогнозы. Министерство экономразвития РФ сообщает, что падение реальных доходов может составить 5,8 % вместо ожидаемых 5,6%.

Экономисты после мониторинга данных признают, что прогнозы не оправдались: снижение реальных доходов граждан усилилось в уходящем году. Тогда как по данным Росстата в 2015 году падение доходов было зафиксировано на уровне 3,2%, хотя прогнозировалось в 4,3%.

Министерство вынуждено констатировать, что негативные тенденции нарастают и продолжатся. За два последних года реальные денежные доходы россиян упали на 12,3%, реальная зарплата – на 9,7%, а пенсии - на 7%.

Есть и хорошие новости. Экономисты прогнозируют, что замедлившаяся инфляция придаст положительную динамику росту зарплат в 2017 году. Правда, по статистике растет и задолженность по зарплате.