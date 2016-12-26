Опубликован рейтинг: где в России дороже арендовать квартиру

Специалисты российского рынка недвижимости сообщают, что тройка городов-лидеров упомянутого рейтинга за год не поменялась. Дороже всего арендовать квартиру в Москве, Сочи и в Санкт-Петербурге.

В российской столице средняя стоимость найма жилья - 35 тысяч рублей в месяц, в культурной столице РФ снять недвижимость немного дешевле - Санкт-Петербурге — 22 тысячи рублей в месяц, а в курортной столице Росси квартира обойдется почти в 21 тысячу за месяц (20,9), сообщает «Лента.ру».

Аналитики отмечают, что тарифы за наем жилья в течение года выросли во всех перечисленных выше городах: в Москве рост 11 %, в Сочи и Петербурге – на 4 %.

В рейтинге четвертую строчку уверенно держит Московская область (аренда квартир обходится здесь в 17,5 тысяч рублей в месяц за «однушку»). Пятую строчку занимает уральская столица: снять однокомнатную квартиру в Екатеринбурге можно в среднем за 15,9 тысяч рублей.

В десятке лидеров по убывающей города Нижний Новгород и Краснодар (15,3 тысячи рублей аренды в месяц), Хабаровск и Казань (15,1 тысячи рублей) и Калуга, где аренда квартиры стоит в среднем от 14,7 тысяч рублей в месяц.