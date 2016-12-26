Свердловский губернатор назвал стоимость второй ветки екатеринбургского метро

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге необходимо 40 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе своей пресс-конференции 26 декабря. По словам главы региона, в настоящее время по этому поводу ведутся переговоры с инвесторами и банками.



«На вторую ветку нужно 40 млрд руб. Сейчас ведутся переговоры с банками, инвесторами. Коллеги выезжали на переговоры в Москву. Облигационный заем не исключен, – сказал Евгений Куйвашев. – Нам бы хотелось, чтобы инвестор вложил деньги не просто для того, чтобы получать прибыль, а чтобы вложил и сам управлял. Есть интересанты, мы с ними работаем, но назвать их я пока не могу. Еще нет решений, но по этой теме работа ведется».



Разговоры о строительстве второй ветки метро возобновились в связи с празднованием 300-летия Екатеринбурга в 2023 году. Из-за отсутствия финансирования разработка проекта строительства метро пока приостановлена. По предварительным расчетам, которые были озвучены ранее, новая ветка метро обойдется в 63 млрд рублей.