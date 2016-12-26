Минэнерго ожидает рост экспорта нефти

В наступающем году возможен очередной рост экспорта российской нефти, считают в Министерстве энергетики. В уходящем он уже вырос на 4,8% к уровню 2015-го, при этом добыча составила 11,05 млн баррелей в сутки.

В следующем году ОПЕК ожидает также рост добычи на 0,01 млн баррелей российской нефти. По словам заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова, увеличение объёма экспорта нефти стало возможным благодаря пропускным способностям, но многое зависит от выполнения соглашений между Россией и странами ОПЕК о приостановке роста добычи углеводородных ресурсов. Как известно, ранее это и другие межкартельные соглашения привели к повышению стоимости нефти марки Brent.

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