Зона свободной торговли Украины с Евросоюзом, объявленная год назад, принесла первой только убытки и потери, особенно в аграрном секторе, на который правительство возлагало наибольшие надежды: 40% экспорта.

Автор аналитики в The New York Times считает, что главный ущерб нанесли установленные ЕС крайне низкие для украинских хозяйств квоты с одной стороны и торговые ограничения с другой. Как и предполагали скептики по поводу планируемой евроассоциации, Западу украинская сельхозпродукция оказалась не нужна, он прекрасно жил и без неё. А прогнозируемые отношения с США при новом президенте вряд ли будут отличаться прежней поддержкой.

Тем не менее, несмотря на призывы украинских сельхозпредприятий восстановить отношения с Россией, на днях власти приняли решение отменить зону свободной торговли с ней до конца 2017 года.