СРОЧНО
|18:26  Новогодние сюрпризы общественного транспорта |17:35  МИД России по поводу санкций: Вашингтон утратил чувство реальности |17:09  МИД России ответил на решение польских властей снести памятник советским солдатам |16:04  Пенсионерка из Нижнекамска погибла из-за того, что случайно подожгла себя |15:45  МИД России: диалог с Польшей осложнится из-за поправок о коммунизме |15:40  Расширение Обамой «закона Магнитского» вызвало гнев в Госдуме |14:58  Самолет с футболистами сел за пределами посадочной полосы в США |14:39  Двенадцатилетнюю школьницу нашли мертвой в московской квартире |13:56  В Уфе подполковник полиции выпал из окна больницы |13:32  В Красноярске на пороге школы насмерть замерзла девушка (ВИДЕО) |13:17  Московские скинхеды признались, что убили уроженку африканской страны |12:54  В московском СИЗО "Лефортово" повесился задержанный |12:40  Взрыв прогремел в бывшей воинской части в Башкирии |12:07  Знаменитая актриса упала в Москве в шахту лифта |11:34  Житель Санкт-Петербурга выпил энергетик и попал в больницу |11:12  Землетрясение произошло у берегов Камчатки |10:17  В московском ресторане случилась поножовщина, есть раненый |09:18  Двух боевиков ликвидировали в Дагестане |08:44  В середине января в Россию прибудет президент Молдавии |07:12  Барак Обама распространил "закон Магнитского" на весь мир |23.12 23:01  Вот вам и "честный американский спорт": допинг-тест "В" Поветкина оказался чистым |23.12 22:28  Французский футболист после удара потерял память (ВИДЕО) |23.12 21:59  СМИ: Закарпатье может выйти из состава Украины |23.12 20:14  Владимир Путин поздравил Трампа с Рождеством |23.12 17:14  Опрос: работой Петра Порошенко довольны лишь 3% украинцев |23.12 16:52  СМИ: врачи вывели Юрия Лужкова из состояния клинической смерти |23.12 16:06  Юрий Лужков экстренно госпитализирован в Москве |23.12 15:45  В Верховной Раде Украины опять подрались депутаты |23.12 15:41  В полиции Москвы опровергли слухи об убийстве гражданина Китая |23.12 14:57  В Крым пришел "Большой российский газ"

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Экономика

Новогодние сюрпризы общественного транспорта

24 декабря 2016, 18:26 [ «АН-онлайн» ]

Новогодние сюрпризы общественного транспорта

Вместе с ростом стоимости проезда в московском общественном транспорте уберут и некоторые непопулярные билеты, такие как ТАТ на 90 и 365 дней, а также ТАТ на одну поездку между зонами А и Б, и ТАТ-пригородный.

Впрочем, есть и хорошие новости – стоимость безлимитных билетов на сутки, трое, неделю, месяц, 90 дней и 365 дней останется прежней.

Очередной удар нанесли столичные транспортники по туристам и тем, кто в Москве проездом. С 1 января 1 поездка будет стоить 55 руб.  Этаким способом власти города пытаются сказать, что Москва – для москвичей.

Но власти Москвы всё же решили не оставлять горожан на Новый год без приятных новостей. Так, в праздник столичная подземка будет работать круглосуточно. Правда, интервал движения поездов в ночь с 31 декабря на 1 января с 0:30 до 5:30 будет составлять от 3,5 до 15 минут.

Подробности читайте в материале "Аргументов недели".

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ПВ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Экономика

Новогодние сюрпризы общественного транспорта

Новогодние сюрпризы общественного транспорта

Стоимость безлимитных билетов на сутки, трое, неделю, месяц, 90 дней и 365 дней останется прежней. И ешё в праздник столичная подземка будет работать круглосуточно.

//В мире

Савченко назвала нынешнюю власть на Украине преступной

Савченко назвала нынешнюю власть на Украине преступной

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, известная своими резкими высказываниями, заявила, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем власть бывшего президента Виктора Януковича.

//Общество

В России может быть создан публичный реестр педофилов

В России может быть создан публичный реестр педофилов

В России в скором времени может быть создан публичный реестр лиц, которые совершили преступления сексуального характера против детей. Данное предложение выдвинула детский омбудсмен Анна Кузнецова.

//В мире

В Тунисе арестованы трое предполагаемых пособников берлинского террориста

В Тунисе арестованы трое предполагаемых пособников берлинского террориста

Спецслужбы Туниса арестовали троих человек по подозрению в причастности к теракту на берлинской ярмарке. Один из арестованных является племянником террориста, устроившего наезд грузовика на людей в Берлине.

//Происшествия

В Красноярске на пороге школы насмерть замерзла девушка (ВИДЕО)

В Красноярске на пороге школы насмерть замерзла девушка (ВИДЕО)

В Красноярске на пороге школы насмерть замерзла девушка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения пострадавшей на землю, вероятно, ей стало плохо, поэтому она не смогла подняться на ноги сама.

//Происшествия

В Уфе подполковник полиции выпал из окна больницы

В Уфе подполковник полиции выпал из окна больницы

В субботу, 24 декабря, стало известно, что сотрудник МВД в Уфе выпал из окна больницы. Согласно последней информации, которой располагают правоохранительные органы, мужчина совершил самоубийство.

//Наука

Конец света не за горами: гигантский рой комет может уничтожить Землю

Конец света не за горами: гигантский рой комет может уничтожить Землю

Ученые полагают, что конец света не за горами - нашу планету может убить гигантский рой комет. Предполагается, что бомбардировка Земли состоится во время прохождения звезды Глизе 710 рядом с Солнечной системой.

//Культура

Джоан Роулинг анонсировала два новых романа

Джоан Роулинг анонсировала два новых романа

Британская писательница Джоан Роулинг, автор популярных во всем мире романов о мире Хогвартса, заявила, что в настоящий момент начала работу над двумя новыми книгами, одна из которых выйдет под псевдонимом.

//В мире

Звезда сериала “Шерлок” расстался с супругой

Звезда сериала “Шерлок” расстался с супругой

Актер Мартин Фримен, сыгравший Джона Ватсона в нашумевшем сериале “Шерлок”, сообщил о разрыве отношений со своей супругой, актрисой Амандой Аббингтон. Одной из главных причин развода стали командировки Фримена.

//Общество

Бывший посол России в Армении скончался в возрасте 84 лет

Бывший посол России в Армении скончался в возрасте 84 лет

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни советский и российский дипломат Владимир Ступишин, работавший первым чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Армении после распада Советского Союза.

//В мире

Генсек ООН получил взятку в 230 тысяч долларов - СМИ

Генсек ООН получил взятку в 230 тысяч долларов - СМИ

Материал с компроматом на Пан Ги Муна был опубликован в корейском журнале «Сиса Джорнал». Издание утверждает, что генеральный секретарь ООН взял деньги у своего соотечественника-предпринимателя.

//Новости ADWILE

//В мире

“Санта-Клаус” ограбил банк в США

“Санта-Клаус” ограбил банк в США

Один из банков в городе Мемфис, расположенный в американском штате Теннесси, был ограблен мужчиной, одетым в костюм Санта-Клауса. Сначала он раздавал посетителям конфеты, а затем потребовал отдать ему деньги.

//Политика

МИД России по поводу санкций: Вашингтон утратил чувство реальности

МИД России по поводу санкций: Вашингтон утратил чувство реальности

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали второе за последние три дня расширение санкционных мер в отношении РФ, введенных администрацией американского президента Барака Обамы.

//Туризм

Путешественники хорошо зарабатывают

Путешественники хорошо зарабатывают

В 1907 г. Парижский географический институт предложил 150 тыс. франков тому, кто совершит пешую кругосветку. И до сих пор среди наших соотечественников есть люди, в данный момент топающие пёхом через границы по планете, – и довольно много!

//Политика

МИД России ответил на решение польских властей снести памятник советским солдатам

МИД России ответил на решение польских властей снести памятник советским солдатам

Российский МИД, выразивший обеспокоенность по поводу осложнения диалога с Польшей из-за поправок в законодательство, прокомментировал решение о сносе памятника советским солдатам в городе Ланьцут.

//Общество

Мединский: передача золота скифов Украине - это похищение

Мединский: передача золота скифов Украине - это похищение

Российский министр культуры Владимир Мединский назвал решение суда Амстердама по скифскому золоту беспрецедентным и юридически нелепым. По его мнению, оно крайне негативно отразится на взаимодействии фондов.

//Происшествия

Пенсионерка из Нижнекамска погибла из-за того, что случайно подожгла себя

Пенсионерка из Нижнекамска погибла из-за того, что случайно подожгла себя

Трагический несчастный случай произошел в одном из пятиэтажных жилых домов города Нижнекамска. Здесь пожилая женщина скончалась от серьезных ожогов практически 70% тела после того, как случайно подожгла себя.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

МИД России: диалог с Польшей осложнится из-за поправок о коммунизме

МИД России: диалог с Польшей осложнится из-за поправок о коммунизме

МИД России обеспокоен готовящимися поправками в польское законодательство. По мнению дипломатов, они могут привести к массовому сносу советских памятников и негативно скажутся на отношениях двух стран.

//Политика

Расширение Обамой «закона Магнитского» вызвало гнев в Госдуме

Расширение Обамой «закона Магнитского» вызвало гнев в Госдуме

Как заявил депутат Сергей Железняк, данное решение Вашингтона будет способствовать значительному ухудшению отношений США и других государств. При этом самого Обаму Железняк назвал «политическим неудачником».

//В мире

Кто обрушил мирный порядок в Европе

Кто обрушил мирный порядок в Европе

Объединившись с Крымом, поддерживая Донбасс, Россия якобы обрушила мирный порядок в Европе. Но этот «порядок» был установлен Западом в 1980-е годы и им же самим многократно нарушался

//Спорт

Самолет с футболистами сел за пределами посадочной полосы в США

Самолет с футболистами сел за пределами посадочной полосы в США

В США самолет, на борту которого находилась целая команда по американскому футболу "Миннесота Вайкингс", выехал в ходе посадки за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем застрял на газоне.

//Происшествия

Двенадцатилетнюю школьницу нашли мертвой в московской квартире

Двенадцатилетнюю школьницу нашли мертвой в московской квартире

В одной из квартир на юго-востоке Москвы в субботу днем была обнаружена мертвой двенадцатилетняя девочка. Согласно данным представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве, ребенка убили.

//Шоу-бизнес

Беременная Катя Гордон снова оказалась в центре скандала

Беременная Катя Гордон снова оказалась в центре скандала

Телеведущая и бывшая жена Александра Гордона, которая находится в положении, снова оказалась в центре скандала. Катя Гордон поругалась с фигуристкой Мариной Анисиной и посоветовала ей обратиться к врачу.

//Новости партнеров

//Происшествия

Московские скинхеды признались, что убили уроженку африканской страны

Московские скинхеды признались, что убили уроженку африканской страны

В субботу, 24 декабря, появились подробности жестокого убийства уроженки одной из африканских стран в Москве. Двадцатилетнюю девушку убили трое скинхедов, нанеся ей не менее 27 ножевых ранений.

//Происшествия

В московском СИЗО "Лефортово" повесился задержанный

В московском СИЗО "Лефортово" повесился задержанный

В камере московского СИЗО "Лефортово" на юго-востоке города был найден мертвым 34-летний арестант. Тело задержанного было обнаружено сотрудниками следственного изолятора днем в минувшую пятницу, 23 декабря.

//В мире

Ле Пен хочет вывести Францию из Евросоюза и НАТО

Ле Пен хочет вывести Францию из Евросоюза и НАТО

Франция в случае победы на грядущих президентских выборах Марин Ле Пен выйдет из Евросоюза и НАТО. Своими планами на посту главы государства лидер «Национального фронта» Франции поделилась с греческими СМИ.

//Происшествия

Взрыв прогремел в бывшей воинской части в Башкирии

Взрыв прогремел в бывшей воинской части в Башкирии

Утром в субботу, 24 декабря, в Башкирии на территории бывшей воинской части прогремел мощный взрыв. Согласно данным представителя пресс-службы республиканского МЧС, в результате происшествия пострадали люди.

//Общество

Произвол судебных приставов карается... премией

Произвол судебных приставов карается... премией

Минюст предлагает платить судебным приставам-исполнителям долю с взысканного, чтобы лишь усилить их служебное рвение. Тем временем россияне оказались беззащитными перед крепнущим произволом приставов.

//Происшествия

Знаменитая актриса упала в Москве в шахту лифта

Знаменитая актриса упала в Москве в шахту лифта

Знаменитая российская актриса Раиса Мухаметшина в минувшую пятницу была экстренно доставлена в одну из столичных больниц с черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами затылка и сотрясением мозга.

//В мире

Мощный ураган накрыл Шотландию накануне Рождества

Мощный ураган накрыл Шотландию накануне Рождества

Перед Рождеством на Шотландию обрушился мощный ураган под названием "Барбара". Из-за непогоды в стране были закрыты более сотни школ, в домах зафиксированы серьезные перебои с электричеством.

//В мире

Европу ещё можно спасти от неминуемого распада

Европу ещё можно спасти от неминуемого распада

В Европе останутся и накопленный культурный слой, и многое из накопленного благосостояния. Но, если европейцы не начнут решительные реформы, ЕС, который казался многим примером для человечества, может превратиться в проблему, в том числе и для России.

//Происшествия

Житель Санкт-Петербурга выпил энергетик и попал в больницу

Житель Санкт-Петербурга выпил энергетик и попал в больницу

Житель Калининского района Санкт-Петербурга попал в больницу после того, как выпил энергетический напиток. Восемнадцатилетнего юношу забрали из квартиры на "скорой помощи" около 10.00 пятницы, 23 декабря.

//Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки в акватории Охотского моря произошло землетрясение на глубине около 450 километров. Сейсмические колебания зафиксировала утром в субботу, 24 декабря, станция в городе Обнинске.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры