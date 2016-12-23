Пресс-конференция российского главы изобилует вопросами экономики и ее развития. Отвечая на вопрос касаемо развития Калининграда, Путин не мог не вспомнить про развитие Крыма. На полуостров пришел "большой газ".

Газпрома" завершили сторительство Проблему энергообеспечения полуострова Крым Путин вспомнил по случаю, точнее, по важному поводу. Стало известно, что президента страны только что уведомили в том, что подразделения "" завершили сторительство газопровода в Крым.

"В Крым пришел большой российский газ!" - сказал Путин и сорвал апплодисменты зала.